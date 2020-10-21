"التعاون الخليجي": إيران تتخذ أسلوب العداء والعنف لزعزعة استقرار المنطقة

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قوله: "اتخذت من أسلوب العداء والعنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة نهجا لها لتحقيق أهدافها السياسية".
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ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات مبارك جاءت خلال اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع الراهن في منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، بدعوة من جمهورية روسيا الاتحادية - رئيس الاجتماع.
وقال فلاح مبارك إن إيران دعمت أعمال العنف في عدد من دول المنطقة، ودربت ومولت وسلحت التنظيمات الإرهابية والطائفية فيها، الأمر الذي تسبب في انتشار العنف وعدم الاستقرار في بعض دول المنطقة مثل العراق وسورية ولبنان واليمن.
وتابع مبارك: "أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، كما عبر عن رفضه التام لاستمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المجلس وكافة دول المنطقة".
وأضاف: "يؤكد المجلس على ضرورة إيقاف إيران دعمها للمليشيات والتنظيمات الإرهابية والطائفية، التي تساهم بشكل رئيسي في تأجيج الصراعات وإطالة أمدها، كما يؤكد رفضه القاطع محاولات فرض الوصاية على دول المجلس وشعوبها".
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