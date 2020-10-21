شكرا لقرائتكم خبر عن 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا بإجمالى 7634 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء الثلاثاء تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7634.

وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - أنه وبعد إجراء 324 فحوص تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 7634 إصابة منذ مارس الماضي تعافى منها 7359 حالة شفاء، و163 وفاة.

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