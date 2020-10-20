شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد لطقس اليوم.. رياح نشطة على مكة والمدينة وارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء بمشيئة الله، استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة السريعة، والتي قد تثير الغبار خلال النهار على بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما توقّعت الأرصاد ارتفاعاً في درجات الحرارة العظمى، في حين يكون الطقس مستقرا على بقية مناطق المملكة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة ،فتسجل مكة المكرمة وجدة 41 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 11 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.
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