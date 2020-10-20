بالفيديو.. الأمير السعودي النائم الوليد بن خالد يبدي نوعًا آخر من الاستجابة مع محيطه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تصدَّر فيديو ردة فعلٍ من الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف باسم "الأمير النائم"، محرك البحث جوجل في السعودية صباح اليوم الثلاثاء.



ولاتزال قصة الأمير السعودي النائم محط أنظار المجتمع المحلي، لاسيما بعد تكرار أنواع استجابته مع محيطه في الآونة الأخيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوَّراً، يقوم فيه الأمير السعودي النائم بتحريك أصابعه، ثم يده، فيما بدا أنه نوعٌ من الاستجابة.

ويظهر في الفيديو، الذي لم يتضح تاريخ تصويره، إحداهن تطلب منه رفع أصابعه، ليقوم بذلك، ثم تعاود ذات الطلب منه مرة أخرى، ليكرر الحركة نفسها.

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وفي وقت سابق، بُثَّ مقطع فيديو، يقوم فيه الأمير الوليد بتحريك رأسه من الجهة اليمنى إلى اليسرى، وعلَّقت عليه الأميرة ريما بنت طلال، أخت الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال، قائلةً: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين. يا رب لك الحمد والشكر".

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال دخل في غيبوبةٍ إثر حادث سيرٍ، تعرَّض له عام 2005 أثناء دراسته في الكلية العسكرية.

واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم"، وتمَّ دعوة وفد طبي مكوَّن من ثلاثة أطباء أمريكيين، وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه، لكنه بقي في غيبوبة.

ويصرُّ الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة الطبية والمتابعة أملاً في أن يُشفى، وعلَّق على هذا الأمر قائلاً: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره". مضيفاً "مَن حفظ روحه كل هذه السنوات قادر على أن يشفيه ويعافيه". على حد تعبيره