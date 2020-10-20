المتحدث باسم نتنياهو يكشف تفاصيل عن علاقات بلاده المستقبلية بالإمارات 

وأجرت قناة "أبو ظبي" الإماراتية، مساء اليوم الثلاثاء، حوارا مع غندلمان، أكد من خلاله أن بلاده تعيش لحظة تاريخية أخرى مع دولة عربية كبيرة، مثل الإمارات.
وجاءت تصريحات غندلمان على خلفية زيارة وفد إماراتي لإسرائيل، اليوم، واستقبال نتنياهو للوفد.
وأشار إلى أنه ستكون هناك لقاءات مماثلة، اليوم، مع وزير الاقتصاد والتجارة، وكذلك مع مسؤولين إسرائيليين آخرين، والهدف من وراء تلك الزيارة، هو تعزيز العلاقات مع الإمارات، من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات في مجال الطيران، و الإعفاء من تأشيرات الدخول.
وشدد عوفير غندلمان على أن الإعفاء من تأشيرات الدخول بين البلدين، هي خطوة غير مسبوقة بين بلاده وأي دولة عربية أخرى، فضلا عن توقيع اتفاقيات اقتصادية أخرى، ويعزى هذا إلى الوصول بالتعاون بين البلدين إلى أقصى حد ممكن.
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