الإفتاء" المصرية تعلق على الفيديو المسيء لإذاعة القرآن الكريم

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن "إذاعة القرآن الكريم تصدح بقراءات القرآن الكريم المتواترة بصوت كبار القراء في العالم العربي والإسلامي، فتزكي الأنفس وترتقي بالأرواح"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الدستور" المصرية.
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
وأكدت دار الإفتاء المصرية على أن "إذاعة القرآن الكريم بمثابة مدرسة تربوية متكاملة داخل كل بيت ومحل عمل ووسيلة انتقال ومواصلات"، مشيرة إلى أنها "كونت رصيدا من الثقة والحب في قلب كل مسلم لا ينكره أحد".
وقالت دار الإفتاء: "ارتبطت جماهير الأمة الإسلامية الغفيرة بعلماء المنهج الوسطي في كل بلد عن طريق إذاعة القرآن الكريم".
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مؤخرا، مقطعا مصورا لشاب ينتقد فيه بطريقة ساخرة طريقة نطق عدد من مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم.
ورغم أن المقطع يعود إلى يناير/ كانون الثاني، إلا أنه أثار غضب عدد من مستخدمي مواقع التواصل، مطالبين بمحاكمته، وذهب بعضهم للقول بأن ما قام به يمثل اعتداء على الإسلام نفسه.
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