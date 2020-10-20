مصر... وزير التعليم يحسم الجدل حول حقيقة إغلاق المدارس غدا بسبب الطقس

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ونقلت صحيفة "الدستور"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزير ينفي هذا الأمر، موضحا أن "هذا القرار لكل محافظة على حدة".

وكان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد عقد اجتماعا، اليوم، لمتابعة عدد من التقارير الصادرة عن مركز التنبؤات، بوزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة للأرصاد الجوية بوزارة الطيران المدني، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بحضور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة.

وطالب مدبولي بإرسال التقارير التفصيلية الخاصة بحالة الجو، خلال الأيام المقبلة، إلى المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، لتجهيز نفسها للتعامل الفوري في المناطق المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها، خاصة في أيام ذروة هذه الموجة.