شكرا لقرائتكم خبر عن مدعية المحكمة الجنائية: بحثت بالخرطوم السماح للمحققين بدخول السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إنها بحثت مع المسئولين في الخرطوم، نقاط عدة من بينها مذكرة تفاهم حول آليات التعاون والزيارات الفنية، والسماح الفوري لمحققيها بدخول السودان.

وأضافت بنسودا - في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء في الخرطوم - أنها تعول على التعاون مع السلطات السودانية لتحقيق العدالة ومنع وقوع جرائم في المستقبل، مؤكدة استعداد المحكمة الجنائية الدولية مساعدة السودان بشأن المساءلة لمرتكبي الجرائم في دارفور.

وأوضحت أن زيارتها للخرطوم ولقاءاتها بالمسئولين السودانيين ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات دبلوماسية، أظهرت التزام السودان بالعدالة وسيادة حكم القانون.

وأشارت إلى أنها تمكنت خلال اللقاءات من اتخاذ الإجراءات اللازمة المرتبطة بالوضع في دارفور، والبحث عن تعاون لإخضاع المتهمين بارتكاب الجرائم للعدالة.

وكانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التقت في الخرطوم مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، وعضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيري العدل نصر الدين عبد الباري، والخارجية عمر قمر الدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدعية المحكمة الجنائية: بحثت بالخرطوم السماح للمحققين بدخول السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.