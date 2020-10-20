شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة المالية بالسودان: نتطلع إلى إعفاء الخرطوم من 80 إلى 90% من الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هبة محمد على، وزيرة المالية السودانية، إن رفع السودان عن قائمة الإرهاب بنهاية العام، مضيفا: "نتطلع إلى إعفاء السودان من 80 إلى 90% من الديون". وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية منذ قليل.

كان قد كشف السودان تفاصيل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفعها من قائمة الإرهاب، حيث قالت هبة محمد على، وزيرة المالية السودانية، إن الشعب تحمل كل شرور النظام السابق، معربة عن سعادتها بالتعهدات الأمريكية برفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وقدرت وزيرة المالية السودانية، خلال مؤتمر صحفى لعدد من الوزراء السودانيين بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، بلادها لدى واشنطن، بـ 700 مليون دولار.، كاشفة عن نية الحكومة تغيير سعر الصرف للجنيه السوداني، و السماح بالتحويلات المالية من الخارج.