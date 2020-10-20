شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان: نعمل على شطب اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب خلال مهلة قصيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السودانى، عمر قمر الدين، إن رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب يوما تاريخيا، متابعا: "نعمل على شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب خلال مهلة قصيرة"، وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف وزير خارجية السودان: نجرى اتصالات لتسوية الديون، ونحاول معالجة مسألة الديون مع الدائنين بسرعة، متابعا: نعمل مع الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم دارفور.
وقال وزير خارجية السودان: نعمل على صيغة عادلة بشأن محاسبة مجرمى دارفور، لافتا إلى أن رفع السودان عن قائمة الإرهاب غير مرتبط بقضية إسرائيل، ومستطردا: أولويتنا رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية السودان: نعمل على شطب اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب خلال مهلة قصيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.