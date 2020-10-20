شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان: نعمل على شطب اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب خلال مهلة قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السودانى، عمر قمر الدين، إن رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب يوما تاريخيا، متابعا: "نعمل على شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب خلال مهلة قصيرة"، وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير خارجية السودان: نجرى اتصالات لتسوية الديون، ونحاول معالجة مسألة الديون مع الدائنين بسرعة، متابعا: نعمل مع الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم دارفور.

Advertisements

وقال وزير خارجية السودان: نعمل على صيغة عادلة بشأن محاسبة مجرمى دارفور، لافتا إلى أن رفع السودان عن قائمة الإرهاب غير مرتبط بقضية إسرائيل، ومستطردا: أولويتنا رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب.