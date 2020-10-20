شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: الطريق طويل أمامنا ونحتاج للتخطيط الجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، إن الطريق مازال طويلا ويحتاج للتخطيط الجاد، مشيرا إلى أننا وعدنا شعبنا وعملنا على إنجاز ما وعدنا به، وهذا عهدنا نقوله بكل الصدق والوضوح والصراحة دون أجندة غير الأجندة الوطنية.

وكتب حمدوك عبر حسابه على تويتر،"إن الطريق طويل أمامنا، ونحتاج للتخطيط الجاد، والعمل معاً للاستفادة القصوى من هذه الفرصة، وعدنا شعبنا وعملنا على انجاز ما وعدنا به، وهذا عهدنا، نقوله بكل الصدق والوضوح والصراحة دون أجندة غير الأجندة الوطنية".





من ناحية أخرى، قال عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان: نبارك لشعبنا إنجاز اليوم ومعا سنحقق المعجزات، متابعا: إنجاز اليوم يؤرخ لنهاية تركة النظام البائد.

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وأضاف رئيس وزراء السودان، خلال كلمة له منذ قليل، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يؤهل بلاده للحصول على أحدث التكنولوجيات، موضحًا أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يؤهله للإعفاء من الديون.

ولفت عبد الله حمدوك، إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يفتح باب واسع لعودة بلاده إلى المجتمع الدولى، متابعا: مبلغ التعويضات الذى تم تحويله إلى واشنطن توفر من مواردنا الذاتية.