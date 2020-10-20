شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية يصل لندن بعد زيارته برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى العاصمة البريطانية لندن ضمن جولته الأوربية الرسمية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال بيان لرئاسة الحكومة العراقية إن مصطفى الكاظمي وصل مساء اليوم إلى لندن، وقبل لندن زار الكاظمي العاصمتين باريس وبرلين والتقى هناك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

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وزيارة مصطفى الكاظمى إلى لندن هي المحطة الأخيرة ضمن جولته الأوربية التي تشمل العواصم الفرنسية والألمانية والبريطانية.