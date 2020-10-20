شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 1723 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1723 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات الحاملة للفيروس التاجي إلى 44 ألفًا و450 مصابًا.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - إلى أنه تم تسجيل 24 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، إلى 711 وفاة، مشيرة إلى تواجد 95 مصابًا بأقسام العناية المركزة.

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