شكرا لقرائتكم خبر عن مكة ..إشعار ملاك 21 مبنى مهجور وآيل للسقوط بمراجعة البلدية للأهمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أن وكالة البلديات متمثلة في بلدية بحرة الفرعية واصلت إشعار مُلاك 21 مبنى مهجور و آيل للسقوط في نطاق البلدية. وأهابت البلدية المُلاك بسرعة مراجعة البلدية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مبانيهم، حيث تم اشعارهم بأهمية المراجعه فورا، بعد معاينتها المبدئية من قِبل المختصين في البلدية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكة ..إشعار ملاك 21 مبنى مهجور وآيل للسقوط بمراجعة البلدية للأهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.