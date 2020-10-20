شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تكشف تطورات الحالة الصحية لمصاب حادثة أبراج الخبر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت صحة الـشرقية عن تطورات الحالة الصحية لمصاب حادثة مواقف سيارات أحد الأبراج في الخبر، حيث أكدت أن الحالة مستقره ولله الحمد.
وأوضحت صحة الشرقية، في بيان لها عبر “تويتر”، أن مدير عام صحة الشرقية زار ظهر اليوم المصاب للاطمئنان على وضعه الصحي، كما تواجد في موقع الحادثه متابعا عمل فرق إدارة طب الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي لصحة الشرقية، والتقى بقيادات الدفاع المدني.
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