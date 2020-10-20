شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات: احذروا هذه الأدوية أثناء القيادة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة تناول بعض الأدوية والعقاقير التي قد تسبب النعاس أثناء قيادة المركبات، بسبب تأثير ذلك على حالة النشاط والانتباه بالنسبة للسائق.
وقالت المرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لسلامتك؛ قبل القيادة تأكد من الآثار الجانبية للأدوية، خصوصاً التي تسبب النعاس”.
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