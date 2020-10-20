رام الله - سبوتنيك. وقال أدرعي: "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع نحو إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".
هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.
© REUTERS / MOHAMMED SALEM
وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا، شن غارة جوية على موقع عسكري تابع لحركة "حماس"، جنوبي قطاع غزة.
وقرر الجيش الإسرائيلي تعزيز تواجده في القدس تحسبا من اندلاع أي مواجهات مع الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة الأولى بعد إعلان الخطة الأمريكية للسلام، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن سابقاً تعزيز قواته في الضفة الغربية بمزيد من جنود الوحدات الخاصة تحسباً من ازدياد حدة الاحتجاجات الشعبية خاصة في مناطق التماس.
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: منظومة "القبة الحديدية" تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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