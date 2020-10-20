شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب باقتراب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت دولة الإمارات العربية بالتفاهم بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتراب من رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، في بيان لها عن تأييدها لكافة الجهود المبذولة لاستكمال إجراءات رفع اسم السودان من هذه القائمة، مؤكدة دعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترحب باقتراب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.