شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا توفر 5ر31 مليون دولار لدعم 13ألف شركة والنساء بمناطق فقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الأمريكية لدى تونس، توفير دعم مالي قيمته 5ر31 مليون دولار؛ لتمويل 13 ألفًا و200 شركة صغرى ومتناهية الصغر في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت السفارة - في بيان اليوم،الثلاثاء، أن حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع مؤسستين رائدتين في مجال التمويل بتونس، تعمل على توفير دعم مالي لأكثر من 13 ألف شركة تونسية، كما تمول الشركات التي تمتلكها النساء في المناطق التي لم تحظ بنصيبها من التنمية في تونس.

وأوضحت أنه من المقرر أن يعمل برنامج الدعم المالي على تعبئة 5ر31 مليون دولار لتمويل تلك الشركات، مما سيساهم في توفير قروض تشغيلية للشركات تبلغ قيمتها حوالي 5ر28 مليون دولار، في حين سيساهم برنامج (الوكالة الأمريكية وتونس للتوظيف) بمنح قيمتها ثلاثة ملايين دولار، وستساعد هذه القروض والمنح المؤسسات الصغرى والصغيرة جدًا على استمرار حوالي 17 ألفًا و300 وظيفة.

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ومن جانبه، قال بيتر ريلي مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتونس بالسفارة الأمريكية، إن "حكومة الولايات المتحدة تسعى إلى توفير حلول مبتكرة ومستدامة لتسريع إنعاش أنشطة الشركات على الصعيد الوطني عبر تسهيل الحصول على رأس المال الذي تحتاجه الشركات في هذه الفترة الحرجة".

وأضاف أن برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعمل على الإنعاش الاقتصادي للشركات الصغرى، والذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار، يعتبر جزءًا من مساهمة السفارة الأمريكية لدعم جهود تونس من أجل التعافي من أزمة فيروس "كورونا".

ومنذ شهر مارس بلغت قيمة مساهمة السفارة الأمريكية أكثر من 5ر37 مليون دولار، ويشمل ذلك دعم جهود المجموعة الطبية بتوفير أدوات التحليل ومعدات الوقاية الشخصية والتجهيزات الصحية وكذلك دعم الحملات التوعوية، كما تتضمن أيضًا المساهمة في الجهود الوطنية ومبادرات المجتمع المدني، وكذلك الجهود من أجل التعافي الاقتصادي ومبادرات الحكومة في مجال الرقمنة.