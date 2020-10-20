شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: سيادة البلاد وأمنها القومى فوق كل الاعتبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة تحقيق تطلعات الشعب التونسي من حرية وكرامة، مضيفًا أن سيادة تونس وأمنها القومي من المسائل التي يجب أن تظل فوق كل الاعتبارات الأخرى.

وشدد الرئيس التونسي - خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي - على أن محاولات العودة بتونس إلى الوراء ليست سوى محاولات فاشلة، متطرقًا إلى مشاريع القوانين المنظمة للقطاع السمعي البصري وحرصه على ضمان الحريات والسهر على تطبيق الدستور.

من جانبه، أكد نورالدين الطبوبي - في تصريح عقب اللقاء - أنه أطلع رئيس الدولة على مقترح الاتحاد لتوحيد التونسيات والتونسيين وهو مقترح مرجعه الشرعية الانتخابية ودولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أهمية ترتيب الأولويات وضرورة التضامن من أجل معالجة الأوضاع الراهنة التي زادتها جائحة "كورونا" تعقيدًا.

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