شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى فى السودان: نأمل برفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب بأسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عرفان صديق، السفير البريطاني في السودان: نرحب بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف السفير البريطاني في السودان: نأمل برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بأسرع وقت.

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وفى وقت سابق كشف السودان تفاصيل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفعها من قائمة الإرهاب، حيث قالت هبة محمد على، وزيرة المالية السودانية، إن الشعب تحمل كل شرور النظام السابق، معربة عن سعادتها بالتعهدات الأمريكية برفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وقدرت وزيرة المالية السودانية، خلال مؤتمر صحفى لعدد من الوزراء السودانيين بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، بلادها لدى واشنطن، بـ 700 مليون دولار.، كاشفة عن نية الحكومة تغيير سعر الصرف للجنيه السوداني، و السماح بالتحويلات المالية من الخارج.