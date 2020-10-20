شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بعزم واشنطن شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البحرين عن ترحيبها بعزم واشنطن شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعزم واشنطن شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وقبلها قالت الدكتورة هبة محمد على وزير المالية فى حكومة السودان: بدأنا طريق الخروج من قائمة الإرهاب، وأضافت الوزيرة: نتوقع الخروج من قائمة الإرهاب في 31 ديسمبر، متابعة: حكومتنا وصلت إلى السلطة بفضل ثورة الشعب. جاء ذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية منذ قليل.

واستطردت وزيرة المالية فة حكومة السودان: نرفض أن يزداد الشعب فقرا وإصلاحاتنا ستحقق نتائج.

وفى وقت سابق، كشف السودان تفاصيل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفعها من قائمة الإرهاب، حيث قالت هبة محمد على، وزيرة المالية السودانية، إن الشعب تحمل كل شرور النظام السابق، معربة عن سعادتها بالتعهدات الأمريكية برفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.