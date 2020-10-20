شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء انفجار سيارة شمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر أمنية سورية عن مقتل طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في "كراج منبج" شمالي سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء عن المصادر إن "الانفجار كان بعبوة ناسفة مزروعة بسيارة وسط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين".

وأوضحت المصادر أن الانفجار الأول وقع بالقرب من دوار الشهداء، على الأطراف الجنوبية للمدينة، مشيرة إلى أنه لم يسفر عن إصابات، واقتصرت أضراره على الماديات.

ولفتت إلى أن الانفجار الثاني تبع الأول بلحظات، وخلف إصابة مدنيين اثنين بجروح بليغة، جرى نقلهما إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

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