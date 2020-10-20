شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: لا يمكن للولايات المتحدة مكافحة الإرهاب بدون التعاون مع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاغوس، إن الحوار الاستراتيجي مع الإمارات بالغ الأهمية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل. وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، أن الإمارات رائدة في صنع السلام في منطقة الشرق الأوسط. Advertisements وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، أنه لا يمكن للولايات المتحدة مكافحة الإرهاب بدون التعاون مع الإمارات.

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