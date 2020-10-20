شكرا لقرائتكم خبر عن متخصصة فى الشأن السودانى: رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب يدعم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكاتبة الصحفية أسماء الحسينى، المتخصصة فى الشأن السودانى، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة كبيرة، مضيفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن السودان لم يكن يوما بلدا إرهابيا ولا شعبها ما كان يوما إرهابيا.

وأكدت الكاتبة الصحفية أسماء الحسينى، أن أمريكا وضعت السودان على قوائم الدول الداعمة للإرهاب بسبب نظام حكم الجبهة الإسلامية الذى حكم البلاد بعد انقلاب فى الثمانينات لمدة 30 عاما.

وأوضحت أنه كان يجب على أمريكا والعالم كله أن يحتشد من أجل السودان بعد إسقاط نظام المعزول عمر حسن البشير، لافتة إلى أن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب يدعم اقتصاد السودان ويزيد من الاستثمارات ويساعدها على إقامة علاقات طبيعية مع الدول الأخرى.