شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ثلاثة مدنيين فى هجوم لـ"داعش" غرب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب ثلاثة مدنيين عراقيين في هجوم مسلح لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي على قرية غربي بغداد.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "ثلاثة مدنيين أصيبوا، مساء اليوم ، بجروح خطيرة بعد أن هاجمت عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي منزلين لهم في قرية سعد التابعة لقضاء أبي غريب .. دون ذكر المزيد من التفاصيل.



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