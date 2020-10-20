شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى جراء استهداف طائرت مسيرة تركية منطقة بريف الحسكة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت طائرات تركية "مسيرة" صواريخ جوية استهدفت منطقة في محيط مدينة المالكية بريف الحسكة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وقالت مصادر أهلية - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن: "الطيران التركي استهدف المنطقة الواقعة بين مزرعة مسلم ودير دجلة في محيط مدينة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي".

من جهتها، قالت مصادر أخرى في المنطقة، إن" الطيران التركي المسير استهدف عددا من النقاط التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) قرب تلك القريتين، مما أدي لسقوط ضحايا، كما استهدف الطيران التركي سيارة مدنية بالقرب من مدينة المالكية".

وكانت مصادر محلية قد أفادت - في وقت سابق - بمقتل أحد مسلحي قوات "قسد" برصاص مجهولين في سوق الماشية ببلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، وذلك بالتزامن مع انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة للميليشيات أثناء مرورها قرب قرية الدشيشة الشرقية في المنطقة ذاتها ما أدى إلى وقوع إصابات بين المسلحين الذين يستقلونها.

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