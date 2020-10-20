نتنياهو: تبادلنا مع الإمارات طلبات فتح سفارتين فى أبوظبى وتل أبيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو: تبادلنا مع الإمارات تقديم طلب فتح سفارتين فى أبوظبى وتل أبيب، وفقا لخر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف بنيامين نتنياهو: السلام مع الإمارات يتقدم بوتيرة عالية فى شتى المجالات. وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بينيامين نتنياهو، إن زيارة الوفدين الإسرائيلى والأمريكى للمنامة تقدم ملموس ونحن ندفع اتفاقيات السلام مع البحرين والإمارات قدماً، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل، وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلى: سنعمل الآن على اتفاقيات تعاون وعلى إقامة اتفاقية السلام مع البحرين.

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