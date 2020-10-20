أمين عام مجلس التعاون: إيران تمول وتسلح التنظيمات الإرهابية والطائفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين عام مجلس التعاون الخليجى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف لمجلس الأمن، إن إيران تتخذ من زعزعة أمن المنطقة نهجًا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف أمين عام مجلس التعاون الخليجى، أن إيران تمول وتسلح التنظيمات الإرهابية والطائفية، مشيرًا إلى أن إيران تسببت بانتشار العنف بالعراق وسوريا واليمن ولبنان.
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