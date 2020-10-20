شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 3254 إصابة جديدة بـ"كورونا" فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 3254 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 179003 حالات .

وأفاد بيان للوزارة بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 2905525 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب، وأوضح أنه تم تسجيل 51 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3027 حالة، كما تم تسجيل 2417 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 148838.

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