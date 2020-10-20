شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن مقتل عناصر من الحوثيين بمعارك جنوب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني، سقوط قتلى من الحوثيين بمعارك جنوب مأرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، شنَّ الجيش الوطني اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية، هجوماً واسعاً استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية "دمت" بمحافظة "الضالع" جنوبي اليمن، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إنّ الجيش هاجم مواقع الميليشيا الإرهابية في منطقة محقن والمضراب والعرفاف وصولاً إلى الخط العام جنوب مديرية دمت ومنطقة سوُن والرحبة غرب مريس بالمحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا، فيما تمكَّن الجيش اليمني من تدمير عربة وعدد من الأطقم القتالية التابعة للمليشيات، واستعادوا كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.