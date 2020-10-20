شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يؤكد مواصلة العمل على تحرير المختطفين من قضاء بلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول عبدالله،: نواصل جمع الأدلة المتصلة بما جرى في قضاء بلد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف المتحدث باسم الجيش العراقي: نواصل العمل على تحرير المختطفين من قضاء بلد.

وفى وقت سابق، أدانت منظمة الأمم المتحدة جريمة قضاء بلد التي شهدها شمال العراق ، مطالبة بضرورة محاسبة الجناة.

كان قد أحال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى مسئولين أمنيين للتحقيق على خلفية جريمة الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين، بحسب " سكاى نيوز" وأفاد مصدر أمني، قيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رميا بالرصاص، في منطقة قضاء بلد بصلاح الدين، وقال المصدر إن "مجهولين أقدموا على إعدام ثمانية شبان رميا بالرصاص، في قرية الفرحانية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك أربعة أشخاص مفقودين حتى الآن"، وأعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، العثور على ثمانية جثث تعود لمواطنين من ناحية الفرحاتية تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة.