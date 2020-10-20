شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يرى منطقة الخليج مازالت أسيرة ميول خطيرة لزعزعة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء إن منطقة الخليج تبقى أسيرة ميول خطيرة لزعزعة الاستقرار، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى متابعة التطورات هناك عن كثب.

وقال لافروف -في كلمة ألقاها عبر الفيديو، خلال جلسة مناقشات رفيعة المستوى نظمها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في منطقة الخليج، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "كنا ننطلق، عند تنظيمنا جلسة اليوم، من أن ضمان الهدوء في منطقة الخليج يعد مسألة مهمة وملحة بالنسبة للمجتمع الدولي أجمعه، وانطلاقا من ذلك نعتقد أن هذه المسألة يجب أن تكون محط الاهتمام المستمر من قبل مجلس الأمن الدولي، المسؤول عن ضمان السلام والأمن في العالم.

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