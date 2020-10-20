قرقاش للأونروا: مستمرون فى مساندة عمل الوكالة الحيوى بدعم الشعب الفلسطينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرقاش للأونروا: "مستمرون في مساندة عمل الوكالة الحيوي بدعم الشعب الفلسطيني". وفى وقت سابق، وصف وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء:" حديث السفير الفلسطينى لدى باريس سلمان الهرفى بـ"الجاحد" للإمارات، مضيفا: "تعودنا قلة الوفاء ونكران العرفان". وكتب قرقاش عبر حسابه على تويتر: "لم يفاجأنى حديث السفير الفلسطينى لدى باريس وتناوله الجاحد للإمارات، تعودنا قلة الوفاء ونكران العرفان، ونمضى واثقين نحو المستقبل بخطواتنا وقناعاتنا". Advertisements

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