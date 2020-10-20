إرجاء محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية الانقلاب بالسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجات محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، و 27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، وذلك إلى يوم 3 نوفمبر المقبل، لمواصلة الاستماع لدفاع المتهمين.

وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو، جلستها اليوم بالخرطوم، واستمعت لردود مطولة من هيئات الدفاع عن المتهمين حول لائحة الاتهامات.

ويُحاكم البشير و27 من رموز الإسلاميين، بتهمة الانقلاب العسكري في عام 1989.

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