السعودية تترأس الاجتماع الوزارى لمجموعة عمل مكافحة الفساد بمجموعة العشرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس بعد غد الخميس عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لمجموعة عمل مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين، بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والنائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ورؤساء وفود دول أعضاء المجموعة ، والدول المشاركة ، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.

وووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" فإن الاجتماع سيناقش جهود مجموعة العشرين لدعم الاستجابة العالمية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (covid -19)، والإجراءات الملموسة والسريعة التي اتَّخذها قادة العشرين خلال القمة الاستثنائية المُنعقدة في الـ 26 مارس من هذا العام، إضافة إلى مناقشة الممارسات الجيدة بشأن مكافحة الفساد في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما سيتناول الاجتماع تحديات الفساد، والالتزام بالدور القيادي في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي بين دول مجموعة العشرين في جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية ، ومُرتكبيها ، واسترداد الموجودات المسروقة.

يذكر أن الاجتماع الوزاري يأتي على هامش رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين التي ستُعقد في شهر نوفمبر 2020 ، ويهدف إلى الالتزام التام بتعزيز التعاون على نطاق المجتمع الدولي، وتوجيه العمل المستقبلي في مكافحة الفساد.

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