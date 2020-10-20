ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول بنسودا، في تصريح صحفي، إن اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية.
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وتابعت: "حصلت اليوم على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومعاونيه من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور"، مشيرة إلى أن التعاون سيستمر بين الطرفين في هذا الصدد.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية إن "هذه هي المرة الأولى التي تطلع فيها والفريق المعاون لها على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 5093".
وتابعت: "هذه الزيارة ليست نهاية المطاف، لكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة من أجل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في إقليم دارفور".
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: مستعدون للتعاون مع الجنائية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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