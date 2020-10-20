الأسد يزف بشرى سارة لمتضرري الحرائق

وجاء في نص المرسوم: "تحدد فترة الأضرار من الحرائق التي لحقت بالمتضررين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي من 8-10-2020 ولغاية 12-10-2020 لمحافظات حمص وطرطوس واللاذقية، ومن 31-8-2020 ولغاية 11-9-2020 لمحافظة حماة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتابع المرسوم: "تعفى القروض الممنوحة من المصرف سابقا للمتضررين، سواء أكانت مستحقة أم غير مستحقة من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي".

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كما أضاف: "يقوم المصرف بإعادة إقراض المتضررين الراغبين بذلك، سواء ممن تمت جدولة قروضهم أو غيرهم من المتضررين بقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بنسبة 100 بالمئة، للغاية المطلوب إقراضهم لأجلها مع منحهم فترات السماح، وبما يتناسب مع نوع القرض وحسب نظام عمليات المصرف وفق الأحكام والشروط المبينة بهذا المرسوم التشريعي".

وأكد نص المرسوم على أنه: "يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي، المتضررون الحاصلون على القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث".

يذكر أن 28 ألف أسرة سورية تضررت من الحرائق الأخيرة التي أتت على مساحات واسعة، وأدت إلى احتراق أكثر من ثلاثة ملايين شجرة زيتون ومليون وثلاثمائة وأربعين شجرة حمضيات و259 ألف شجرة من أنواع مختلفة، وطنين من التبغ و220 دونماً مزروعة بالمحاصيل الخريفية المكشوفة و1100 خلية نحل و30 ألف متر من شبكات الري بالتنقيط، فضلاً عن نفوق عدد من الأبقار، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية.