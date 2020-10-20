شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 2035 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأردن عن تسجيل 2035 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقبلها أعلنت السلطات الصحية الأردنية تسجيل 35 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد فى الـ24 ساعة الأخيرة، وهى أعلى حصيلة يومية يتم رصدها منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق، أعلنت الأردن عن تسجيل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة، الأحد، وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة.