شكرا لقرائتكم خبر عن #الامارات_رساله_سلام.. مغردون يدعمون الدولة الشقيقة ضد هجمات كتائب الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الدعم والمؤازرة لقتها قيادة دولة الامارات ضد الكتائب الإخوانية التي تتدخل في شئون الامارات المتعلقة بقرار التطبيع مع الحكومة الإسرائيلية، بالتزامن مع وصول أول وفد حكومي من الإمارات، الثلاثاء، إلى إسرائيل لبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.

وتصدر هاشتاج #الامارات_رساله_سلام، ترند "تويتر" في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، واحتوى الهاشتاج على رسائل دعم لدولة الإمارات للشد على يديها في قراراتها السيادية المتعلقة بالسلام مع اسرائيل، كما احتوت على رسائل توضح أهمية اتفاقية السلام بين الامارات واسرائيل ومردود هذه الاتفاقية على احلال السلام في المنطقة العربية.



الهاشتاج

وقال مغرد: "شكراً للإمارات علي عدم الرضوخ لابتزاز كلاب الايدولوجيات اليسارية والاسلامنجيه المسعورين اللي بسببهم تم تدمير دول الشرق الاوسط، ومغرد ثان: "قيادة الإمارة رساله سلام.. الامارات_رساله_سلام"، ومغرد ثالث: "علي الجميع ان يعلم ان حب فلسطين ليس بالشعارات ولا الكلمات التي لا تجدي نفعاً وإنما بالافعال مثلما فعلت الامارات بتوقيع معاهدة السلام".



رسائل دعم للامارات



دعم الامارات

وفي رسالة أخيرة، قالت مغردة: "تتبع الإمارات السبيل الوحيد لنشر السلام في المنطقة من خلال إبرام اتفاقية السلام مع إسرائيل للتأكد من أن شرقنا الأوسط آمن لأطفالنا في المستقبل".

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جانب من الهاشتاج

ووصل أول وفد حكومي من الإمارات، الثلاثاء، إلى إسرائيل لبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، ويضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش، ويرافق الوفد الإماراتي، وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة ستيف منوتشين والمبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.

وكان وفد إسرائيلي كبير برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استقبال الوفد، وقال الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان في تغريدة على "تويتر": "سيعقد رئيس الوزراء نتنياهو اليوم قمة ثلاثية بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، حيث سيتم خلالها التوقيع على اتفاقيات في مجالات الطيران وحماية الاستثمارات والإعفاء من تأشيرات الدخول والعلوم والتكنولوجيا".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل بأنه "اليوم المجيد للسلام".وقال باللغة العربية "أهلا وسهلا"، وأضاف: "اليوم نحن نصنع التاريخ الذي سيبقى صامدا لأجيال"، وتابع: "أرجو أن تنقلوا إلى ولي العهد تقديرنا العميق لقيادته الرائدة. نحن نعمل معًا لتغيير الشرق الأوسط نحو الأفضل. نحن جميعًا أبناء إبراهيم"، وأوضح نتنياهو، في كلمة ألقاها مع وصول الوفد الإماراتي، أن اتفاقيات سيجري توقيعها مع دولة الإمارات خلال الزيارة، مشيرا إلى أنها ستصنع الأفضل للشعوب.