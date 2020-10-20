شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الكاظمى: عازمون على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى: "عازمون على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة في العراق"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق التقى رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، اليوم الثلاثاء، المستشارة الألمانية السيد أنجيلا ميركل في برلين، التي وصلها في ثاني محطة له ضمن جولته الأوروبية.

ووفقا لمكتب إعلام الحكومة العراقية، بحث الكاظمى مع المستشارة الألمانية مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بالتعاون المشترك على مختلف الصعد والمجالات.

كما تضمن اللقاء بحث ملفات الشراكة الألمانية العراقية في مجال مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي لمناهضة داعش، وملف المساعدات الألمانية لإعادة إعمار المناطق المحررة، فضلاً عن التعاون في مجال تطوير البنى التحتية وشبكات الطاقة الكهربائية، ودور الشركات الألمانية فى هذا القطاع والقطاعات الأخرى.