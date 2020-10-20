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البرزانى والجربا يبحثان الأوضاع السياسية فى سوريا وتطورات الأزمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الزعيم الكردي مسعود البرزانى، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته في مصيف صلاح الدين، أحمد الجربا، رئيس تيار الغد السوري المعارض. وجرى الحوار أثناء اللقاء عن الأوضاع السياسية بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص في هذه الفترة، كما بحث الجانبان بشكل خاص وكيفية تحريك  العملية السياسية بناء على القرار الأممى 2254 والقرارات الأممية ذات الصلة.

ووضع أحمد الجربا خلال مباحثاته مع مسعود البرزانى بصورة آخر الاتصالات والتطورات في المسألة السورية حتى هذه اللحظة. وفي ختام اللقاء هنأ البرزانى بتأسيس وإطلاق جبهة السلام والحرية، متمنياً لها أن تكون قاعدة للعمل البناء والمثمر لإحلال السلام في المنطقة، متمنياً التوفيق والنجاح.

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