شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الجنائية الدولية: البرهان أكد على محاسبة مرتكبي جرائم دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وفد المحكمة الجنائية الدولية، الذى يزور السودان، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد على محاسبة مرتكبي جرائم دارفور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتتواصل نتائج الزيارة التي يجريها وفد من المحكمة الجنائية الدولية لبحث سبل تسليم السودان للمطلوبين المتهمين في قضايا دارفور، حيث أعلنت الحكومة السودانية تقديم ثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة البشير وهي محكمة مشتركة أو المثول أمام المحكمة الجنائية أو محكمة خاصة في السودان، ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، أكد وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، خلال مؤتمر صحفى، مشترك مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا ،أن الحكومة السودانية لديها عدة خيارات للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول المتهمين بارتكاب جرائم حرب دارفور الأهلية، حيث تتضمن هذه الخيارات، تسليم الرئيس السابق، عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

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وقال وزير العدل السودانى: ناقشنا عدة خيارات التعاون المشترك بما يحقق تطلعات كل طرف وفق للقانون الدولي وميثاق روما، موضحا أن هناك عدة خيارات، ما تزال قيد للتشاور من بينها التسليم والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية أو تكوين محكمة هجين أو إنشاء محكمة خاصة.