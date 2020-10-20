الصحة العالمية : المملكة طبقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المملكة وضعت إجراءات قوية لإعادة فتح الحرمين الشريفين واستئناف العمرة خلال جائحة كورونا.
وأضاف غيبريسوس، أن المنظمة ممتنة لقيادة المملكة ودعمها آلية تسريع إتاحة أدوات مكافحة الوباء.
وصدرت في 22 سبتمبر الماضي الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، من خلال 4 مراحل.
وانطلقت المرحلة الأولى من عودة العمرة، في 4 أكتوبر الجاري، بالسماح لـ6 آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة، بنسبة بلغت 30 % من الطاقة الاستيعابية.
فيما بدأت الأحد الماضي، المرحلة الثانية للعودة التدريجية لأداء “العمرة”، ويتم فيها السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بينما تبدأ المرحلة الثالثة بداية من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020م، وتتضمن السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها.
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