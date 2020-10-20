شكرا لقرائتكم خبر عن «البناء المستدام» توضح مزايا حماية المنزل التأمينية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت منصة البناء المستدام، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن حماية المنزل التأمينية أصبحت ضرورة. وأضافت المنصة أن حماية المنزل التأمينية، تساهم في التخفيف من عبء التكاليف والصيانة للحالات والعيوب التي تظهر في البناء، وذلك عبر خدمات الفحص المقدمة من البناء المستدام.

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