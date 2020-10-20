السيسي ورئيس كوريا الجنوبية يجريان مباحثات هاتفية

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أوضح أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم من رئيس كوريا الجنوبية.
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وأكد السيسي تطلع مصر لتطوير العلاقات التجارية في ضوء سلسلة المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في كافة أرجاء مصر وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشاد الرئيس الكوري الجنوبي بتميز العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر وأعرب عن التقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة.
وقال مون جي إن: "نتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحراك تنموي شامل مما يفتح آفاقا جديدة متعددة للتعاون الاستثماري بين البلدين".
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن "الاتصال شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية".
وأوضح أنه كشف عن مستوى "التوافق حول زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين من البلدين ورفع مستوى آليات التعاون المشترك، وكذلك تبادل الخبرات من خلال السلطات الصحية في البلدين، لتعزيز الجهود في مكافحة فيروس كورونا المستجد".
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