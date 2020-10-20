فنان "ستاند أب كوميدي" يرد على اتهامه بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم المصرية

وقال محمد أشرف، إنه فور انتشار مقطعه المصور من أحد عروضه، والذي يعلق فيه على الإذاعة الدينية، فوجئ بهجوم شرس عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقيه شتائم وتهديدات كثيرة هو وزوجته، الأمر الذي اضطره لإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب موقع "في الفن".

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

وأكد لو أن المقطع يحمل إساءة فعلية لإذاعة القرآن الكريم، لكان قام أحد الحاضرين لعرضه وقتها بانتقاده أو عبّر عن استنكاره لما يقوله، مؤكدا أنه مسلم ولم يقم سوى بتقليد مقدمي الإذاعة، وليس غبيا لكي يسخر من الدين، أو يفعل شيء يضر مسيرته، خاصة وأنه مازال في بداياته الفنية.

وأكد أن جميع فناني "ستاند أب كوميدي" يعلمون أن السخرية من الدين ليست ضمن إطار عروضهم، وأردف: "لماذ أسخر من الدين، لا يجوز هذا أصلا، أنا لا أريد أن أخسر جمهور، ما يحدث معي غير منطقي أبدا".

ولفت إلى أن الكثيرين لم يشاهدوا مقطعه المصور كاملا، منوها إلى أنه يتضمن كذلك تقليده للأصوات الداخلية في المراكز التجارية.

وتساءل: "هل إذا قلدت صوت المعلق الرياضي المصري، مدحت شلبي، أكون بذلك أسخر من كرة القدم؟! إن تقليدي لمقدمي إذاعة القرآن الكريم ينبع من أنني تربيت على أصواتهم منذ الطفولة وأكن لهم الكثير من الاحترام، وكنت أقلد أصواتهم لوالدتي عندما كنت طفلا من واقع حبي لهم".

وأشار فنان "الستاند أب كوميدي" إلى أنه رغم مرور أكثر من عام على مقطعه المصور المثير للجدل، فقد أصبح متداولا بشكل كبير، أمس الاثنين، بعد أن شاركه أحد الأشخاص الملتحين، الذي يحظى بمتابعين كثيرين، ومصحوبا بعبارات السباب عليه.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، اليوم الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي يظهر في المقطع المصور، ويسخر من إذاعة القرآن الكريم.

ووجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشئون القانونية بالهيئة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب حساب الهيئة على "فيسبوك".

وبحسب بيان الهيئة، فإنها "ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانه خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي".

وتابع البيان: "لن تتهاون الهيئة الوطنية للإعلام حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا قدمت برامج دينية هادفه متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي".

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مؤخرا، مقطعا مصورا لفنان "ستاند أب كوميدي" ينتقد فيه بطريقة ساخرة طريقة نطق عدد من مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم.

ورغم أن المقطع يعود إلى يناير/ كانون الثاني، إلا أنه أثار غضب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاكمته، وذهب بعضهم للقول بأن ما قام به أشرف يمثل اعتداء على الإسلام نفسه.