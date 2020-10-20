وزير الخارجية الإماراتي: يجب مضاعفة الجهود لمواجهة الإرهاب

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، لإطلاق حوار استراتيجي أمريكي إماراتي، بحسب "سكاي نيوز عربية".

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وقال وزير الخارجية الإماراتي:" قررنا الانضمام لجهود أمريكا في محاربة الإرهاب منذ وقت، وهذا يدعونا للقول إن التطرف والإرهاب لا يزال تهديدا نافذا، لذا علينا مضاعفة جهودنا معا للتغلب على هذه الأصوات المتطرفة الإرهابية".

وأضاف: "الإمارات وقعت مع الولايات المتحدة اتفاقية كانت تعتبر ذات معيار ذهبي، وهذا المعيار الذهبي هو الذي أوصلنا لما نحن عليه اليوم، وذلك لمواجهة النووي الإيراني".

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وتابع قائلا: "نحن نقول إنه يجب منع إيران من حيازة السلاح النووي، وآمل في أن هذا المعيار الذهبي الذي تجسد في اتفاقنا، يتجسد في الاتفاقات الأميركية الإماراتية".

وقال عبد الله بن زايد، إن الإمارات والولايات المتحدة، عازمتان على "العمل معا في العديد من المجالات"، مضيفا: "قبل وقت تشرفت بأن أكون في البيت الأبيض للاحتفاء باتفاق تاريخي مهم، واليوم نرى لبنة جديدة في العلاقات الأميركية الإماراتية".

من جانبه، قال بومبيو: "أشكر الإمارات على دعمها لنا في حملة الضغط الأقصى ضد إيران، لمنع ترويج وتدفق الأسلحة للنظام الإيراني، وممتنون لأننا منعنا النظام من القيام بالكثير من الأشياء عبر منصة الأمم المتحدة".

وأشار بومبيو إلى أن الشراكة بين البلدين تشمل: "السياسة والدفاع وأمن الحدود وإنفاذ القانون والاستخبارات ومحاربة الإرهاب وحقوق الإنسان والاقتصاد والثقافة والشراكة الأكاديمية والفضائية".