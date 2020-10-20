المدعية العامة لـ"الجنائية الدولية": حصلت على تأكيدات من "البرهان" بمحاسبة مرتكبي جرائم دارفور

وأكدت بنسودا في تصريح نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء، أنها التقت رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري.

وأضافت أن اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية، لافتة إلى أنها لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم استعداد ورغبة المسؤولين السودانيين في التعاون مع المحكمة الجنائية وإيجاد الطريقة المثلى لإنجاز هذا التعاون.

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية "لقد حصلت اليوم على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومعاونيه من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور"، مشيرة إلى أن التعاون سيستمر بين الطرفين في هذا الصدد.

وأوضحت بنسودا أن هذه هي المرة الأولى التي تطلع فيها والفريق المعاون لها على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع، عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 5093.

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وذكرت أن هذه الزيارة ليست خاتمة المطاف ولكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة من أجل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في إقليم دارفور.

وكان وفد من المحكمة الجنائية الدولية وصل إلى السودان السبت الماضي، بقيادة المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا، في زيارة تستمر حتى 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقالت بنسودا إن الزيارة لها شقان أولهما الاجتماع بالمسؤولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور، وكيفية تنسيق التكامل بين عمل المحكمة وعمل الجهاز القضائي السوداني حول موضوعات ذات الصلة بدارفور، والثاني هو كيفية الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية عبد الرحمن كوشيب.