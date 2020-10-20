شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة إبداعية .. معلم يشرح دروس الفيزياء لطلابه عبر منصة مدرستي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت إدارة تعليم الطائف، عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فيديو لمعلم فيزياء بمتوسطة وثانوية القريع التابعة لمكتب التعليم بحداد يتفاعل مع طلابه من خلال درس نموذجي يقدمه عن بعد عبر منصة مدرستي بحضور مدير المكتب وقائد المدرسة.

وتفاعل الطلاب مع طريقة المعلم الإبداعية في شرح دروس الفيزياء عبر منصة مدرستي بطريقة سهلة مبسطة ومن خلال استخدام الأدوات المساعدة لتبسيط الدروس.

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ويبدأ الدرس بمحاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.